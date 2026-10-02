La acampada de Madrid afronta su séptima noche bajo la sombra de un adelanto electoral

El naufragio parlamentario se consumó en el pleno extraordinario del viernes tras rechazar el Congreso de los Diputados los dos reales decretos ley impulsados por el Ejecutivo, debido a la negativa del partido político Junts a apoyarlos, junto al voto en contra de las formaciones políticas PP, Vox y UPN.

Con las medidas contenidas en estos decretos, el Gobierno buscaba facilitar el acceso a la vivienda en medio de una oleada de protestas que comenzaron el pasado sábado para reclamar medidas que garanticen ese derecho y que tienen su epicentro en la madrileña Puerta del Sol.

"Los decretos ya eran decepcionantes antes, y ahora que no están aprobados pues lo siguen siendo", ha confesado a EFE Antonio, de 21 años, antes de dar el relevo a sus compañeros para continuar una noche más frente a la Puerta del Sol.

"Ha sentado muy mal, pero es verdad que ha dado una nueva fuerza a este movimiento", ha comentado, por otra parte, Álvaro, de 26 años, que junto a su pareja Mireia (28), busca hacerse un espacio en la calle Arenal para acampar.

La caída de ambas iniciativas deja sin efecto el paquete normativo en materia habitacional que buscaba implantar la renovación automática de los contratos de alquiler, topar al 2 % las actualizaciones anuales de renta, prorrogar dos años los arrendamientos vigentes, extender la protección antidesahucios a familias vulnerables hasta 2030 y regular los alquileres de temporada y por habitaciones.

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El rechazo en la Cámara Baja a los dos reales decretos ley sobre vivienda ha desencadenado una sacudida política. Fuentes del Ejecutivo han confirmado que Sánchez ha abierto un periodo de análisis con sus socios de Sumar y la dirección del PSOE para evaluar el escenario tras el naufragio de ambos decretos.

"Me genera un poco de miedo porque quizá adelantar unas elecciones en pleno auge de la ultraderecha cuando el PSOE (partido socialista mayoritario en el bloque de Gobierno) ni siquiera siento que haya hecho algo convencer…", ha confesado Mireia respecto a unas inminentes elecciones generales.

"Algunos partidos intentan blanquear su imagen haciendo ciertas promesas o intentando apoyar más este movimiento, que durante 8 años de gobierno no han apoyado. No han movido prácticamente un dedo", ha añadido Antonio.

Aunque la intención inicial del Gobierno era agotar la legislatura en 2027 sosteniendo que existe margen para continuar legislando, no se descarta la convocatoria de elecciones. Por lo fijado en la ley electoral, si el presidente optara por una convocatoria inmediata, el anuncio debería producirse este lunes 5 de octubre para concurrir a las urnas el 29 de noviembre.

La confirmación del veto parlamentario ha provocado un ambiente de indignación entre los manifestantes reunidos en el centro de la capital. No se han registrado incidentes, más allá de diferentes cánticos frente a la Policía Nacional, que sí ha tenido una presencia más notable durante el transcurso de la madrugada que en anteriores jornadas.

Pese a las posibles inclemencias meteorológicas, no parece ser una opción abandonar Sol por el momento.

"Compañeras y compañeros que son ingenieros han ayudado con todo el lío de las tiendas, han mapeado todo muy bien. Hemos colgado los toldos y se han optimizado mucho las zonas en las que iba a caer el agua, las zonas en las que no, hacia dónde fluía y se han contenido bastante bien los cauces", ha explicado Antonio.

En la plaza, los colectivos sociales han llamado a redoblar la presencia en las calles de cara a la gran manifestación fijada para este sábado, sin descartar avanzar hacia propuestas de mayor calado como la huelga general.

"Ya no estamos solo acampados por Maricarmen estamos mandando un mensaje más allá de que no se pueden reír de nosotros", ha apostillado Mireia.