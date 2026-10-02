La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen viajará a EE. UU. para pronunciar un discurso

En una declaración difundida el jueves a través de la red social LinkedIn, el Centro Gordian Knot para la Innovación en Seguridad Nacional de Stanford anunció que la exmandataria pronunciará el discurso inaugural de la Conferencia de Tecnología y Seguridad Nacional 2026 de Stanford DEFCON el próximo 7 de octubre.

El centro señaló que, durante los ocho años de mandato de Tsai, Taiwán reforzó su posición mundial en tecnologías críticas y en la fabricación de semiconductores, estrechó sus alianzas internacionales e invirtió en su defensa y en su resiliencia nacional en un entorno de seguridad "cada vez más complejo" en el Indopacífico.

"La experiencia taiwanesa se sitúa en la confluencia de muchos de los grandes temas de la conferencia de este año: tecnología, seguridad económica, resiliencia democrática y competencia estratégica", apuntó la institución.

La agencia de noticias taiwanesa CNA indicó que este será el primer viaje de Tsai a Estados Unidos desde que dejó la presidencia y que, durante su estancia, también asistirá a un acto el 8 de octubre en el Instituto Hoover.

La oficina de Tsai todavía no ha confirmado el viaje, y se desconoce si la exmandataria aprovechará la visita para reunirse con funcionarios estadounidenses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tsai, uno de los pesos pesados del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) taiwanés, es reconocida internacionalmente por haber liderado la isla en momentos de máxima tensión con China, que considera Taiwán como "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

El punto más álgido de esas tensiones ocurrió en agosto de 2022, cuando la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, visitó Taiwán, a lo que Pekín respondió con la realización de unas maniobras militares a gran escala alrededor de la isla.

La visita de la exdirigente isleña a Estados Unidos tendrá lugar, además, poco después de la cumbre entre los presidentes de EE. UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, en la que el mandatario chino instó a Washington a "oponerse" a la independencia de Taiwán.