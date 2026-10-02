La Guardia Costera suspende búsqueda de 10 migrantes en aguas al oeste de Puerto Rico

"Nuestros corazones están con las familias de los desaparecidos tras este trágico naufragio en el Pasaje de Mona", dijo en un comunicado el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del Sector San Juan de la Guardia Costera y coordinador de la misión de búsqueda y rescate de este caso.

De acuerdo a las autoridades, la improvisada embarcación volcó el pasado domingo alrededor de las 23:00 hora local (3:00 GMT), luego de que se desatara una pelea y varias personas resultaran gravemente heridas con un machete, lo que obligó a los ocupantes a saltar al agua e intentar nadar hasta la isla de Mona.

Del grupo de 62, 49 fueron rescatadas y trasladadas a tierra por el buque 'Joseph Doyle' para que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) se hicieran cargo de ellas para una investigación más exhaustiva.

"Estas vidas fueron salvadas al borde de la tragedia gracias a las acciones heroicas, incansables y coordinadas de la valiente tripulación de un buen samaritano, junto con nuestros dedicados recursos aéreos, marítimos y terrestres de EE.UU., y nuestros socios de la Fuerza Aérea y la Armada de la República Dominicana", destacó Romano.

Los cuerpos de tres migrantes fueron entregados a las autoridades del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Romano detalló que unidades aéreas y de superficie realizaron búsquedas durante 78 horas consecutivas, cubriendo más de 2.000 millas náuticas cuadradas, un área de más de la mitad del tamaño de Puerto Rico.

Los informes iniciales indicaron que la mayoría de los pasajeros son ciudadanos de la República Dominicana, junto con al menos dos haitianos.

El HSI, además, está investigando la naturaleza delictiva de este caso y continuará los esfuerzos para confirmar los nombres y nacionalidades de todas las personas involucradas.