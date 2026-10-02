La Justicia venezolana absuelve a periodista acusado de terrorismo y traición a la patria

"El Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo dictó este 02 de octubre una sentencia absolutoria en el caso de Rory Branker, editor de La Patilla. La decisión le devuelve la libertad plena", indicó el SNTP en un mensaje en X.

La absolución de Branker se suma a la de los periodistas Luis López y Gabriel González, cuyas causas por presuntos delitos de instigación e incitación al odio y otros fueron cerradas el miércoles.

Branker fue arrestado el 20 de febrero de 2025 y entre los motivos de su detención aparecía una publicación que había compartido en X sobre las recompensas que ofrecía, en aquel momento, el Departamento de Estado de EE.UU. por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro, y de los ministros de Interior, Diosdado Cabello, y de Agricultura, Vladimir Padrino, entonces titular de Defensa, indicó el SNTP.

"Le imputaron traición a la patria, financiamiento al terrorismo, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. El 4 de febrero de 2026 fue excarcelado, después de pasar 11 meses y 15 días preso. Desde entonces siguió sometido a un régimen de presentación periódica y a la prohibición de salir del país", añadió.

Las recientes sentencias absolutorias se dan después de que el viernes pasado el jefe negociador del chavismo en el diálogo con un sector de la oposición, Jorge Rodríguez, prometiera el levantamiento de las medidas cautelares a periodistas que enfrentaban procesos judiciales.

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Rodríguez dijo en ese momento que esta medida se enmarcaba en los acuerdos alcanzados en materia de libertad de expresión en el segundo ciclo del diálogo que impulsa Estados Unidos.

Todavía quedan dos periodistas con causas abiertas -Jonathan Carrillo y Carlos Julio Rojas- que deben presentarse periódicamente ante tribunales y continúan sujetos a restricciones derivadas de sus procesos, recordó el SNTP.

Venezuela ocupó el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según un informe difundido en marzo pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas.