Mundo
02 de octubre de 2026 a la - 13:10

La ONU denuncia más de mil casos de violencia sexual en el conflicto en la RDC

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Ginebra, 2 oct (EFE).- Al menos 1.080 personas, principalmente mujeres y niñas, fueron víctimas de violencia sexual en el contexto de los conflictos entre Ejército y milicias armadas en la República Democrática del Congo (RDC) entre junio de 2025 y el mismo mes de 2026, denunció la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

Por EFE
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La cifra equivale a tres víctimas documentadas de abusos sexuales cada día y probablemente subestima el alcance real de esta violencia, señaló este viernes la alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los derechos humanos, Awa Dabo.

"Mujeres y niñas fueron atacadas mientras realizaban actividades cotidianas: en sus hogares, cuando trabajaban en el campo, o en los caminos", denunció en un debate sobre la situación en el país africano celebrado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Dabo valoró algunos avances en la rendición de cuentas de estos crímenes, con ocho procesos en los que fueron condenados 161 miembros de las Fuerzas Armadas congoleñas y 30 de las milicias rebeldes.

La "número dos" de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que la violencia en la RDC perpetúa un desplazamiento interno que afecta a más de 6,1 millones de personas, y también dificulta el combate al peor brote de ébola que ha vivido el país, con 8.000 casos confirmados y 3.900 muertes.

En el debate, reiteró el llamamiento de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk para que Ruanda retire sus tropas de la RDC y ponga fin a su apoyo al M23, uno de los grupos armados más activos en el este congoleño.