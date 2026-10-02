La ONU libera 160 millones de dólares para atender doce crisis humanitarias en el mundo

En su rueda de prensa diaria, Dujarric apuntó que la organización ha decidido destinar 160 millones de dólares del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias (CERF) para apoyar la asistencia en "las crisis más desatendidas del mundo".

Al citar al subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, el vocero aseguró que esta financiación ayudará a llevar ayuda a quienes podrían quedar desamparados, pero aseguró que el dinero por sí solo "no será suficiente".

Fletcher pidió más voluntad política para abrir el acceso a la ayuda y acabar con los obstáculos que impiden a la organización llevar a cabo su mandato.

De la nueva asignación, 150 millones de dólares apoyarán intervenciones vitales en Afganistán, Burkina Faso, Camerún, Chad, Cuba, Mali, Níger, los territorios palestinos ocupados, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen.

Para el subsecretario, las de Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Yemen y Palestina son algunas de las crisis en las que se necesita "acción diplomática urgente" para garantizar el acceso de la ayuda.

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Los otros diez millones de dólares de la asignación se destinan exclusivamente a las personas con discapacidad en estas crisis.

Además de la crisis financiera de la organización, el bloqueo del acceso humanitario se ha convertido en uno de los principales impedimentos para las operaciones de socorro de la ONU, que ha obstaculizado la asistencia humanitaria a once millones de personas consideradas prioritarias.