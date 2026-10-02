La regularización de migrantes en España lleva al empleo a su mejor mes de septiembre

Según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el avance de septiembre deja 22,43 millones de afiliados, de los que 3,6 millones son trabajadores extranjeros, 84.220 más que en agosto.

Por otra parte, el desempleo registrado aumentó en 23.587 personas en septiembre, hasta los 2,37 millones, según informó el Ministerio de Trabajo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones remitidas a los medios, atribuyó las mejoras en el empleo al efecto de la regularización extraordinaria, que el Ejecutivo abrió desde abril hasta junio, con el objetivo de sacar a unas 500.000 personas del empleo informal.

En términos interanuales, la afiliación sumó 739.888 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el último año (a un ritmo del 3,41 %), mientras que el desempleo disminuyó en 42.160 personas (1,74 % menos).

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia (118.485), seguido de Venezuela (71.999). Estos dos países concentran casi la mitad del total a cierre de septiembre.

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De estos 421.306, por sexo, el 60,2 % eran hombres y el 39,8 %, mujeres.

Con este avance, la Seguridad Social superó por primera vez los 3,6 millones de trabajadores de otros países, que ya suponen más del 16,2 % del total de afiliados en España, con un incremento de 547.637 en un año.

En cuanto al desempleo, a finales de septiembre constaban 56.476 personas inscritas tras acogerse a la regularización extraordinaria y el 52 % llevaban menos de un mes inscritas en el servicio público de empleo (SEPE).

Al detalle del empleo general en septiembre, todo el avance es entre las mujeres con 90.859 afiliadas más, hasta los 10,58 millones mientras que la ocupación entre los hombres sumó 1.468, con 11,85 millones.