La serie de animación inspirada en Messi desvela su tráiler y el tema principal de Luck Ra

Los productores ejecutivos Lacey Stanton y Bryan Korn, en representación de Sony Pictures Television; el director Dan Creteur (Atlantis Studios) y el productor ejecutivo Sergi Reitg, vicepresidente de Sony Music Vision Latin Iberia, revelaron este viernes detalles sobre la épica y los personajes del proyecto en un panel de la segunda jornada de la Comic-Con Málaga (en el sur de España).

Entre las novedades, se ha dado a conocer el tráiler de la serie, en el que Leo se transporta al mundo mágico de Iko, donde tendrá que enfrentarse a diez gigantes, y que se estrenará en el verano boreal de 2027.

Leo será interpretado por el jovencísimo bonaerense Milo Burgess, quien, satisfecho, aseguró: "Teníamos que acertar con el papel. Nuestro Leo tenía que ser especial como Lionel Messi".

En un vídeo, Burgess calificó de "sueño" poder ser la voz de Leo en la serie, un viaje que definió como "épico", ya que "tiene gigantes feroces, una pelota robot...¡hasta tiene una lagartija que toca la guitarra!".

Tras confesar que la parte que más le entusiasma es el fútbol, con "jugadas de otro planeta", dijo: "Sé que va a inspirar a cada uno a enfrentarse a su propio gigante".

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En cuanto a la música, Reitg explicó que la banda sonora ha contado con la infraestructura de la compañía, que ha usado estudios de grabación en Miami, México, Brasil, Buenos Aires o Madrid. Los trabajos han dado como resultado trece temas originales desarrollados específicamente para esta animación.

La canción principal, titulada 'Vamos, vamos, manos', será interpretada por la "superestrella" argentina Luck Ra (con éxitos como 'La morocha'). "Es un temazo", añadió Bryan Korn.

La banda sonora corre a cargo de Sony, que ha contado con el productor Andy Clay, artífice de éxitos para Bad Bunny, Karol G, Marc Anthony o Alejandro Sanz, entre otros.

En cuanto al origen de la propuesta, Reitg señaló que en los inicios sabían que "era una idea completamente loca y sin sentido" para planteársela a Messi, pero "a veces las ideas locas cobran vida".

Cuando comenzaron a gestar el proyecto hace cinco años, el futbolista jugaba en el FC Barcelona y no pensaba en la retirada, pero su empresa "pensó que en el futuro esto podría ser útil", dijo Reitg, y, a pesar de los cambios posteriores a París y Miami, lograron la aprobación y los derechos para desarrollar el proyecto, y "su equipo ha estado involucrado en cada etapa".