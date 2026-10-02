La UE pide a Afganistán y Pakistán moderación tras morir 10 personas en bombardeos

"Deploramos las muertes de civiles tras los ataques aéreos en Kunar y Helmand. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán ha confirmado que al menos 10 civiles han perdido la vida, la mayoría de ellos niños, y que nueve personas han resultado heridas", indicó en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

El portavoz instó a ambas partes "a que actúen con moderación y entablen un diálogo", y pidió a las autoridades afganas de facto "adoptar medidas eficaces contra los grupos terroristas que operan en Afganistán o desde este país".

Insistió, asimismo, en que todas las partes respeten el Derecho internacional -incluido el Derecho internacional humanitario-, protejan a la población y las infraestructuras civiles y tomen todas las precauciones posibles para evitarles daños.

El balance de la ONU de este ataque contradice la versión ofrecida horas antes por el Gobierno de Pakistán, que justificó la incursión afirmando haber abatido a 22 "terroristas" vinculados al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) en ataques "selectivos".

Islamabad aseguró entonces haber tomado las máximas precauciones para "garantizar que no se produjeran daños colaterales".

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Por su parte, el Gobierno de facto de los talibanes en Kabul, que había denunciado inicialmente la muerte de nueve civiles en estos ataques, condenó la acción como un "crimen" y una "agresión".

Este episodio agrava la escalada de tensión de las últimas semanas entre ambos países vecinos, que se acusan mutuamente de permitir que grupos armados utilicen sus respectivos territorios para lanzar ofensivas transfronterizas.

Pakistán acusa desde hace años a Kabul de dar refugio al 'Fitna al Khwarij', mejor conocido como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mientras las autoridades talibanes niegan permitir que Afganistán sea utilizado para atacar a otros países.