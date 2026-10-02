Legislativo de Bolivia aprueba una reforma legal que permitirá destituir al fiscal general

La norma, aprobada por las cámaras de Senadores y Diputados en sesiones separadas, modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público o Ley 260, para incorporar un mecanismo para la "suspensión definitiva" del fiscal general, informó la Cámara alta en un comunicado de prensa.

El proyecto aprobado dispone que cuando la máxima autoridad de la Fiscalía General se encuentre “imputada formalmente y/o sujeta a una medida cautelar personal por delitos penales”, la Asamblea Legislativa podrá suspenderle definitivamente mediante dos tercios de los votos de los parlamentarios presentes en sesión ordinaria, según la misma fuente.

También establece que en la misma sesión en la que se adopte la suspensión definitiva, el Legislativo podrá designar a un fiscal general interino que permanecerá en el puesto hasta que el Parlamento designe a un nuevo titular mediante el proceso de selección establecido en la Constitución.

La norma fue enviada al Ejecutivo para su promulgación, que se efectuará este mismo viernes, según anunció la oficina de prensa de la Presidencia boliviana.

Una vez que el presidente Rodrigo Paz promulgue la ley, está previsto que el pleno del Legislativo vuelva a sesionar para tratar la situación de Mariaca.

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El fiscal general fue detenido el miércoles acusado por el Gobierno boliviano de supuestamente liderar una "organización criminal" dentro de la Fiscalía para proteger al "narcoterrorismo" en el país.

Su detención ocurrió dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

El Gobierno sostiene que Mariaca tenía "antecedentes" de protección a la organización del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir como fiscal general en octubre de 2024.

En julio de 2023, cuando Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz (este), Marset logró huir de un operativo para su captura en esa región boliviana y estuvo prófugo hasta marzo pasado, cuando se desarrolló otra operación sin participación de la Fiscalía y fue enviado a EE.UU., donde está detenido.

El nombre de Marset volvió a sonar en medio de la detención de Mariaca por un video difundido en medios locales en el que el uruguayo supuestamente dice que el fiscal general es su "amigo", aunque la autenticidad de esas imágenes no ha sido comprobada.