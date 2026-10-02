Líderes UE hablarán de cómo aliviar el impacto de precios de la energía en próxima cumbre

En un mensaje en redes sociales, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aplaudió la decisión del G7 y el "liderazgo" del presidente francés, Emmanuel Macron, para convocar esta reunión por videoconferencia.
"Los líderes de la Unión Europea volverán a este tema y a cómo podemos aliviar el impacto de los precios de la energía al alza sobre los ciudadanos, empresas e industria europea en la cumbre del 15 y 16 de octubre", señaló Costa.
Para el presidente del Consejo Europeo, esta crisis "subraya la importancia de reducir la dependencia de los combustibles fósiles" y de acelerar la "transición hacia fuentes de energía producidas en el ámbito doméstico".
En la misma línea y también con un mensaje en redes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplaudió los compromisos anunciados por el G7 y apuntó que mantenerse en el camino de la transición limpia permitirá mejorar en seguridad energética.