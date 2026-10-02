Líderes UE hablarán de cómo aliviar el impacto de precios de la energía en próxima cumbre

Líderes UE hablarán de cómo aliviar el impacto de precios de la energía en próxima cumbre

Bruselas, 2 oct (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) abordarán en su próxima cumbre cómo aliviar el impacto de los precios de la energía al alza después de que el G7 acordase este viernes liberar 100 millones de barriles de petróleo durante los próximos cuatro meses para rebajar la presión en los mercados energéticos.