Mundo
02 de octubre de 2026 a la - 12:50

Líderes UE hablarán de cómo aliviar el impacto de precios de la energía en próxima cumbre

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Bruselas, 2 oct (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) abordarán en su próxima cumbre cómo aliviar el impacto de los precios de la energía al alza después de que el G7 acordase este viernes liberar 100 millones de barriles de petróleo durante los próximos cuatro meses para rebajar la presión en los mercados energéticos.

Por EFE
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En un mensaje en redes sociales, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aplaudió la decisión del G7 y el "liderazgo" del presidente francés, Emmanuel Macron, para convocar esta reunión por videoconferencia.

"Los líderes de la Unión Europea volverán a este tema y a cómo podemos aliviar el impacto de los precios de la energía al alza sobre los ciudadanos, empresas e industria europea en la cumbre del 15 y 16 de octubre", señaló Costa.

Para el presidente del Consejo Europeo, esta crisis "subraya la importancia de reducir la dependencia de los combustibles fósiles" y de acelerar la "transición hacia fuentes de energía producidas en el ámbito doméstico".

En la misma línea y también con un mensaje en redes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplaudió los compromisos anunciados por el G7 y apuntó que mantenerse en el camino de la transición limpia permitirá mejorar en seguridad energética.