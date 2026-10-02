Los bloqueos estudiantiles caen un 30 % en Francia y el Gobierno se abre al diálogo

En una comparecencia ante la prensa, Geffray cifró en 735 los centros afectados por el movimiento durante este viernes, frente a unos 1.050 el jueves, y señaló que cerca de un centenar de colegios también se vieron implicados, en su mayoría situados en complejos educativos que incluyen institutos o en sus inmediaciones.

Cuatrocientos institutos estuvieron cerrados hoy y dieron clases en línea, al tiempo que se prohibieron las concentraciones en sus inmediaciones.

Para responder a las reivindicaciones de los estudiantes, el ministro anunció medidas, entre ellas un plan para acelerar la sustitución de profesores ausentes, que comenzará la próxima semana con los responsables regionales de Educación.

También anunció que abrirá una reflexión sobre los horarios escolares y que iniciará de inmediato trabajos sobre la participación y representación de los estudiantes en los centros.

Geffray reconoció que los alumnos son "a menudo consultados, pero no escuchados con frecuencia" y señaló como principales cuestiones a tratar con ellos el estado de los edificios escolares, el tamaño de las clases y los horarios.

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Sobre los horarios, advirtió de que los cambios no podrán aplicarse en el curso 2027-2028 debido al calendario de las elecciones presidenciales que se celebrarán la próxima primavera.

Pese a estas medidas anunciadas por Geffray, las organizaciones estudiantiles consideraron insuficientes los compromisos y llamaron a mantener los bloqueos y las movilizaciones, con una nueva jornada de protesta nacional prevista para el martes próximo.

La Unión Sindical de Estudiantes de Instituto (USL) lanzó un llamamiento para que los alumnos franceses participen en lo que bautizó como 'acto III', al que también se sumarán los sindicatos CGT y Solidaires, así como los principales sindicatos de la enseñanza.

En París, han depositado una petición de autorización para una manifestación a las 14.00 horas en la plaza de la República.

En declaraciones a la prensa tras la reunión con el ministro, los representantes estudiantiles se distanciaron de los episodios de violencia registrados durante las protestas, que atribuyen a personas ajenas a los institutos y que calificaron de "absolutamente abyectos", al tiempo que denunciaron una actuación policial que consideraron problemática.

Un apunte que también hizo el Sindicato de la Magistratura, la segunda asociación de juristas del país, que en un comunicado acusó al Gobierno de enviar "una respuesta brutal" a "la cólera legítima de los estudiantes" y señaló que el empleo de la fuerza "no es una respuesta adecuada a un movimiento formado esencialmente por niños".

Por su parte, Geffray informó de que había habido tres miembros del personal educativo heridos este viernes, frente a los 31 del jueves, y condenó los "actos de extrema violencia" registrados durante el movimiento.

La protesta comenzó por el deterioro de las condiciones en los centros educativos, incluida la falta de sustitución de profesores, problemas de mantenimiento y condiciones consideradas deficientes por los estudiantes.

El movimiento, que empezó a las afueras de París, se ha expandido a distintos puntos del país.

El Gobierno ha acusado a La Francia Insumisa (LFI) de contribuir a alimentar la movilización violenta, una acusación que el partido izquierdista ha rechazado.

Muy comentado hoy en los medios franceses ha sido el ataque a un agente de policía de paisano en Belfort, en el este del país, grabado con teléfonos y que circula por redes sociales.

Tras haber tratado de arrestar a uno de los militantes violentos, fue rodeado por otros compañeros que le tiraron al suelo, donde fue pateado en la cabeza hasta perder el conocimiento, lo que motivó que la fiscalía abriera una investigación por tentativa de asesinato y comenzara una investigación para identificar a los autores.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, consideró "inadmisibles" esos actos y reiteró que en muchos casos la protesta es "violencia urbana".

En algunos departamentos los prefectos comenzaron a contactar con los padres de los menores detenidos en las protestas, siguiendo las instrucciones del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que pidió hacerles responsables de los actos de sus hijos.

Las primeras cuentas hechas por las autoridades regionales de Isla de Francia, que incluye París; Gran Este, Altos de Francia y Auvernia-Ródano-Alpes cifran en varias decenas de millones de euros los daños en los institutos.