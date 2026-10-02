Más de 16.000 empresas privadas funcionan ya en Cuba como parte de las reformas económicas

Marrero insistió en que estos "son actores económicos a los cuales se les han quitado todas las trabas para que puedan producir más y generar más riquezas" durante una intervención en el pódcast 'Desde la Presidencia' del mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel.

El jefe de Gobierno isleño indicó que las actuales reformas representan "uno de los procesos más profundos en el modelo económico y social que se ha hecho en los últimos años” en Cuba y corresponden a "una decisión política” para “transformar la economía”.

Reconoció que "son conocidos los ataques y las dudas" ante estas medidas, y mencionó las reservas sobre si representan "un viraje hacia el capitalismo".

Marrero aseguró que "para nada" es así y resaltó que lo que buscan es el "equilibrio en materia de lo social y sin renunciar a los principios fundacionales de la Revolución".

Detalló que de las 176 reformas aprobadas en junio ya se han implementado 160 y ratificado las 197 normas jurídicas que las respaldan.

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Insistió en que "se está avanzando", aunque reconoció que "aún esos resultados no se aprecian en la calidad de vida de la población".

El primer ministro cubano detalló, además, que tras las medidas también se han aprobado unas 448 cooperativas no estatales y más de 385.000 trabajadores por cuenta propia.

A su vez, afirmó que el sector presupuestado en la isla continúa teniendo "el peso mayor en todo el país" en sectores como la salud o la educación.

También se refirió a la situación de precariedad de miles de personas en la isla y señaló que unas 883.000 se encuentran en “mayor situación de vulnerabilidad”.

Al respecto puntualizó que el Gobierno comenzó "un proceso más organizado y más justo para garantizar una protección social a quienes más lo necesiten".

La economía cubana está casi totalmente paralizada tras décadas de políticas gubernamentales ineficientes, que coinciden con una escalada en las presiones de EE.UU. por cambios políticos y económicos sustanciales en la isla, sobre la que ha impuesto desde enero un bloqueo petrolero y una creciente batería de sanciones.

Este año y tras acumular una contracción de un 15 % entre 2020 y 2025, pronósticos independientes señalan que el país caribeño podría registrar una caída proyectada del 10,3 % en su Producto Interior Bruto (PIB).