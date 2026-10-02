México busca prohibir contenido digital que incite a violencia tras ataque en escuela

El anuncio ocurre un día después de que dos hermanos de 18 años y exalumnos de una secundaria de Torreón, en el norteño estado de Coahuila, atacaran con armas blancas a docentes y estudiantes, dejando muerta a la subdirectora del plantel y cuatro personas heridas: dos docentes, uno de ellos reportado en estado delicado, un alumno y una mujer que se encuentra estable.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó que el grupo de trabajo encargado de elaborar el decreto contará con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

"El objetivo (...) es la prohibición, la obligación de las plataformas de bajar esos contenidos, no permitir que se difundan", afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria, quien matizó que deberá quedar claramente establecido qué contenidos estarán sujetos a estas medidas "para que no rayen en la censura".

Sheinbaum señaló que las investigaciones de la Fiscalía y el Gabinete de Seguridad han encontrado similitudes entre el ataque de Torreón, un reciente caso en Querétaro y otros episodios, en los que existe comunicación mediante redes sociales, aunque no ofreció mayores detalles.

El objetivo, subrayó, es que las plataformas “asuman” una parte de la responsabilidad en este tipo de hechos para que bajen los contenidos y reporten “no como un delito, sino como prevención”.

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Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, precisó que el decreto establecerá obligaciones para las plataformas en materia de “detección, reporte y remoción oportuna” de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia.

Además, anunció que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) incrementará el monitoreo de redes sociales, servicios de mensajería y foros para detectar contenidos, conductas o personas que puedan representar riesgos relacionados con expresiones de “extremismo violento”.

El funcionario puntualizó que consultar determinados contenidos o realizar una expresión en redes sociales no implica por sí mismo que una persona vaya a cometer un delito y que las labores de inteligencia buscarán distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta.

El fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, afirmó el jueves que los dos detenidos por el ataque de Torreón seguían páginas sobre agresiones cometidas en otros países y que, según sus primeras declaraciones, "idolatraban" a sus autores y habrían buscado imitarlos.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, adelantó que el Gobierno analizará mecanismos para dificultar que menores abran cuentas en redes sociales sin la intervención de sus padres y exigió a las plataformas demostrar que son “sitios seguros para los menores de edad”.

Indicó, finalmente, que el Ejecutivo reforzará además su estrategia de atención emocional en las escuelas e incorporará buzones confidenciales para detectar situaciones de riesgo entre estudiantes.