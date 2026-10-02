Milei, al borde del llanto, dedica premio a sus allegados que sufren "efectos colaterales"

"Mi mayor agradecimiento es para mis seres queridos que soportan los efectos colaterales de que uno haya tomado el coraje de haber decidido cambiar la historia decadente de un país para convertirlo en grande nuevamente", declaró Milei, antes de recibir el galardón del Fórum Económico de París que distingue "la coherencia y la amplitud" de su programa económico.

El dirigente fue premiado en la misma edición que el francés Philippe Aghion, uno de los premio Nobel de Economía en 2025 junto a Peter Howitt por desarrollar el modelo matemático de la destrucción creativa y la teoría del crecimiento económico impulsado por la innovación.

El mandatario argentino, quien cumple su última jornada de una visita de trabajo en París que comenzó el miércoles, recordó "lo ingrata" que es la función presidencial, pues, estimó, "uno tiene que soportar mentiras, calumnias, injurias que manchan el buen nombre y honor, el propio y el de la propia familia".

Pero "hay un elemento que vale la pena, es que uno está escribiendo una página de la historia", incidió el presidente, quien encabeza en París una nutrida delegación de autoridades cuyo objetivo es captar inversiones para Argentina, sobre todo en el sector energético, minero y de la agricultura, así como en el ámbito de los centros de datos de la inteligencia artificial (IA).

A un año de las elecciones en las que buscará su reelección, Milei sacó a relucir su balance económico en tres años de gobierno y criticó a los últimos gobiernos peronistas, a los que acusó de "corrupción" a la hora de repartir ayudas sociales.

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"Antes, la asignación universal por hijo y el plan alimentar cubría el 40 % de la canasta básica. Hoy con los 'desalmados' de los liberales sucede que esas prestaciones cubren el 100 %", aseveró.

Milei aseguró que "la línea fascista, osea socialista" que había adoptado Argentina "derivó en una catástrofe".

"Ser el primer presidente liberal-libertario del mundo no es algo normal", refirió, en alusión a que el "caos" en el que vivía su país propició su improbable elección.

El mandatario sudamericano ofreció además sus cálculos en la erradicación de la pobreza.

"¡El país de los alimentos, que puede alimentar a 500 millones de personas, había dejado al 20 % de los argentinos sin comer; ahora son el 6 %!", exclamó.