MSF denuncia el saqueo de un centro de salud tras ataque armado en el norte de Mozambique

MSF denuncia el saqueo de un centro de salud tras ataque armado en el norte de Mozambique

Nairobi, 2 oct (EFE).- Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció este viernes el saqueo de un centro de salud apoyado por la organización, del que robaron "medicamentos esenciales y suministros médicos" tras el ataque contra una aldea en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique.