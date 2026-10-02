MSF denuncia el saqueo de un centro de salud tras ataque armado en el norte de Mozambique

La incursión sucedió el 21 de septiembre en la aldea de Quelimane, en el distrito de Mocímboa da Praia, donde hombres armados irrumpieron en varias viviendas y se llevaron alimentos y bienes antes de asaltar el centro sanitario.
Si bien no se reportaron muertos ni heridos, residentes locales aseguraron que algunas personas fueron secuestradas, aunque se desconoce el número exacto, según recogen medios locales.
"Los ataques y saqueos a las instalaciones sanitarias, así como el robo de medicamentos y equipos médicos, tienen consecuencias devastadoras para las comunidades que ya enfrentan una vulnerabilidad extrema debido al conflicto y los desplazamientos", dijo en un comunicado la coordinadora de MSF en Mozambique, Pooja Iyer.
Desde 2017, Cabo Delgado es el campo de batalla del grupo yihadista Al Sunnah wa Jamah (ASWJ), más conocido localmente como Al Shabab, aunque no guarda relación con el grupo homónimo de Somalia.
De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la violencia de grupos yihadistas ha provocado en Mozambique el desplazamiento forzoso de 1,3 millones de personas.