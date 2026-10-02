Muere un palestino de 19 años en un ataque de colonos durante la cosecha de la aceituna

Sanidad anunció la muerte del joven, Bahaa al Natsheh, atribuyendo sus heridas críticas a "disparos de colonos". Consultado por EFE, el Ejército de Israel aún no se ha pronunciado al respecto.

Un portavoz de la Media Luna Roja Palestina dijo a EFE que las fuerzas armadas israelíes aún retienen el cadáver del fallecido.

Al Natsheh es el primer fallecido en un ataque israelí durante la temporada de cosecha de la aceituna en Cisjordania, que acaba de comenzar (se extiende entre octubre y noviembre) pero se produce en un año especialmente letal en materia de violencia colona.

Al menos 15 palestinos han muerto en lo que va de año a manos de colonos en Cisjordania y la cifra asciende a 22 al contar los casos en los que no se ha esclarecido si el ejecutor fue un colono o un soldado israelí, según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La cifra asciende a 40 (sólo a manos de colonos) desde el 7 de octubre de 2023, y roza los 1.150 al contabilizar las muertes a manos del Ejército o las que aún no se han esclarecido.

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Pese a que la cosecha acaba de comenzar, los colonos (israelíes que residen en violación del derecho internacional en Cisjordania, territorio palestino ocupado) ya han aumentado la frecuencia de sus ataques contra quienes tratan de recoger aceitunas.

La Media Luna Roja aseguró a EFE haber atendido a nueve heridos a lo largo del día en ataques sólo durante la cosecha, uno de ellos el fallecido, a lo largo de Cisjordania.

A ellos se suman al menos otros dos, de los que la Media Luna Roja Palestina no dio información, denunciados por la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Además, otro palestino residente en Jerusalén fue atacado por los colonos en la periferia de Ramala, según denunció la Autoridad Nacional Palestina (ANP).