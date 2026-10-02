Mueren 16 terroristas y tres soldados de Nigeria en combates en el este del país

"La operación comenzó en la zona de Boima, dentro del área de gobierno local de Gombi, donde las tropas ejecutaron una emboscada bien coordinada contra una posición terrorista. La rápida acción táctica resultó en la neutralización de 16 terroristas", afirma un comunicado del Ejército recogido este viernes por medios locales.

Este ataque tuvo lugar este jueves de madrugada, cuando fuerzas de la Operación Hadin Kai, que combate el yihadismo en el noreste del país, ejecutó un bombardeo contra un conjunto de personas identificadas como terroristas, pero sin especificar el grupo al que pertenecían.

Tras inspeccionar el lugar, las tropas nigerianas recuperaron tres fusiles AK-47, dos escopetas de corredera, un arma de fabricación artesanal, seis cartuchos de munición de fusil y una bandolera con cartuchos.

De forma simultánea, los soldados nigerianos tuvieron que defenderse de un ataque lanzado contra posiciones del Batallón 226 en Garkida y del Batallón 232 en la localidad de Garaha, que fue repelido.

"Lamentablemente, tres valientes soldados hicieron el sacrificio supremo durante el feroz combate, mientras que el personal herido fue evacuado rápidamente y se encuentra actualmente en condición estable recibiendo atención médica", añadió el Ejército.

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En el noreste del país cometen atentados el grupo yihadista Boko Haram, activo desde 2009, así como su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgido en 2016.

La amenaza yihadista también azota al noroeste, donde Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele perpetrar ataques en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.