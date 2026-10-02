Mueren siete mineros por presunta intoxicación con gas en un túnel al norte de Filipinas

Un testigo alertó sobre un "incidente sospechoso" a última hora de la tarde del miércoles, según el informe inicial de los servicios de emergencia, recogido en un comunicado del Gobierno de la Provincia de la Montaña en el que no se ofrecen más detalles sobre el suceso.

Los equipos de rescate iniciaron las labores de búsqueda ese mismo día y lograron sacar a los siete hombres del túnel hacia las 11.00 hora local (03.00 GMT) del jueves, cuando ya no presentaban signos vitales.

Seis de las víctimas, de entre 18 y 25 años, procedían de una misma localidad de la vecina Provincia de la Montaña, mientras el séptimo fallecido tenía 62 años, mostró el comunicado del organismo.

Por el momento, las autoridades locales mantienen abierta una investigación para determinar la causa exacta de las muertes y las circunstancias del incidente, ocurrido en una zona montañosa conocida por la minería de oro a pequeña escala.

El director de la oficina municipal de gestión de desastres (MDRRMO), Cyril Batcagan, explicó en declaraciones a la cadena Super Radyo dzBB que el túnel albergaba una operación de minería ilegal a pequeña escala, desconocida para el gobierno local, y que, según los primeros indicios, carecía de una ventilación adecuada.

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En Filipinas, cerca del 70 % del oro procede de la minería artesanal, que sostiene a miles de familias en el norte del país, aunque sus precarios túneles se cobran vidas a menudo. El pasado febrero, tres jóvenes mineros murieron asfixiados por gases tóxicos en otra mina de la provincia de Benguet.