ONG independiente registra un nuevo feminicidio en Cuba que eleva la cifra a 52 en 2026

La ONG detalló en sus redes sociales que la víctima es Idania Castillo Sacre, de 58 años de edad, quien fue "interceptada por su expareja en una vía pública" en el municipio San Cristóbal, de la provincia de Artemisa (oeste).

Según el reporte de AT, el hecho ocurrió en la mañana del 26 de septiembre, mientras la víctima predicaba como Testigo de Jehová.

La plataforma precisó que el presunto agresor llevó a Castillo hasta su vivienda "donde violentamente terminó con su vida, luego intentó suicidarse sin éxito y fue apresado".

Según las verificaciones del Observatorio de Alas Tensas (OGAT), el hombre señalado como posible autor del crimen "había cumplido una condena por ultimar en 2010 a la madre de sus hijos".

Este tipo de casos, que "muestran un perfil de agresores profundamente misóginos y reincidentes", no es usual en los registros de la OGAT, precisó el grupo.

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Las feministas informaron que además investigan 12 posibles feminicidios, 5 intentos y 1 asesinato de hombre en contexto feminicida reportados en 2025, así como 11 posibles feminicidios y 11 intentos alertados en 2026.

En su informe relacionado con la violencia de género correspondiente a 2025 sobre "la persistencia de la violencia extrema" en Cuba contra las mujeres, AT indicó que la actual situación de crisis económica y energética en la isla contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas.

La ONG ha reiterado su preocupación por el aumento de los crímenes machistas en lo que va de 2026 y ha insistido en su reclamo al Gobierno cubano para que "publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas".

El Gobierno de la isla por su parte declaró "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.