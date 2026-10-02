Países UE temen que la idea de un consejo de administración burocratice aún más Eurojust

En el primer debate político sobre la propuesta presentada el pasado junio por la Comisión Europea para reforzar Eurojust, los Estados miembros respaldaron el objetivo de introducir mejoras en su funcionamiento para mejorar su eficiencia y adaptarla a las nuevas amenazas delictivas.

Pero muchos mostraron cautela ante la idea de una nueva estructura de gobernanza que incluya un consejo de administración, que asumiría la dirección estratégica, administrativa y presupuestaria de la agencia y estaría compuesto por un representante de cada Estado miembro y un representante del Ejecutivo comunitario.

Eurojust cuenta ahora con un colegio formado por los fiscales y jueces de cada país miembro, que se encarga de funciones operativas y judiciales y de decisiones puramente administrativas. Además, hay un comité ejecutivo que asiste al colegio en sus tareas de gestión.

Bruselas ha propuesto el consejo de administración precisamente para separar el trabajo judicial de la gestión administrativa. Los otros órganos seguirían también funcionando.

Muchas delegaciones, sin embargo, se mostraron partidarias de mantener la estructura actual e introducir otro tipo de cambios.

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España dijo que valora en general positivamente la propuesta de Bruselas y reconoció que el sistema actual de gobernanza no es adecuado. Pero consideró que hay que mejorar la estructura existente, fortaleciendo el comité ejecutivo.

Alemania se declaró "escéptica" ante la idea del consejo de administración y opinó que con las estructuras existentes "se puede hacer el trabajo", aunque indicó que se debería hacer una diferenciación clara de las tareas.

El mismo país indicó que, junto con Francia y Bélgica, propone alternativas y soluciones al consejo de administración que, esperan, puedan servir de base para futuros debates.

Al término de las discusiones de este viernes, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, valoró el "amplio apoyo" a la idea de revisar Eurojust y tomó nota de las preocupaciones expresadas por los Estados miembros.

"Hay un objetivo compartido, muchos lo han mencionado, que es reducir la carga administrativa del colegio (...) seguir con la situación actual no es la respuesta", añadió el comisario.

Y se mostró a debatir alternativas que aporten ventajas y a trabajar con los países "para encontrar la manera de proceder".

La Comisión Europea propuso en junio un paquete legislativo para reforzar las agencias de cooperación policial y judicial, Europol y Eurojust, mediante un aumento significativo de sus presupuestos y de su personal.