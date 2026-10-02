Pakistán acusa a la India de la muerte de dos de sus nacionales en la frontera común

Según las fuentes, los tres hombres, residentes de la aldea de Ladhar en la provincia del Punjab, fueron tiroteados sin previo aviso tras avanzar tan solo unos pasos más allá de un pilar fronterizo.

"Dos civiles murieron y otro sufrió heridas en el tiroteo. Los tres individuos estaban desarmados", indicaron las fuentes en un comunicado difundido a los medios.

Las autoridades paquistaníes afirmaron además que ninguno de los tres hombres había intentado cruzar la valla fronteriza, y señalaron que el incidente constituye una violación del acuerdo fronterizo y de los procedimientos operativos estándar que rigen la frontera internacional entre Pakistán y la India.

"Los medios indios, continuando con su tradición de narrativas de falsa bandera, etiquetaron a los civiles inocentes como presuntos infiltrados", agregaron las fuentes.

Este suceso se produce al día siguiente de que el director general del servicio de relaciones públicas del Ejército paquistaní (ISPR), el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, ridiculizara públicamente las afirmaciones indias de haber "neutralizado" a un "terrorista" supuestamente vinculado a las fuerzas armadas paquistaníes.

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Para refutar dicha afirmación, el portavoz militar presentó al hombre en cuestión en una rueda de prensa, demostrando que estaba vivo.

Las autoridades y los medios indios habían informado a finales de septiembre de que un insurgente identificado como Mohammad Asif, alias Musa, había muerto en una operación basada en inteligencia en la zona de Korag-Yousmarg, en la Cachemira administrada por la India.

Las relaciones entre la India y Pakistán han permanecido tensas desde agosto de 2019, cuando Nueva Delhi revocó el estatus de autonomía especial de la parte de Cachemira bajo su administración mediante la derogación del Artículo 370 de su constitución.

Islamabad rechazó la medida y respondió rebajando los lazos diplomáticos, con la expulsión del embajador indio y llamó a consultas a su propio embajador; igualmente, suspendió el comercio bilateral con la India y se detuvieron las conexiones de transporte transfronterizo, incluido el servicio de autobuses entre ambos países.

En mayo de 2025, las dos potencias nucleares vecinas protagonizaron un breve pero intenso enfrentamiento militar tras un ataque contra turistas en Pahalgam (Cachemira india) en abril de ese año. La India también dejó en suspenso el Tratado de las Aguas del Indo y restringió los cruces fronterizos y la emisión de visados. Pakistán rechazó las acusaciones indias y respondió con medidas recíprocas.