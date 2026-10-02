Pakistán avanza que el comité del pacto de defensa con Turquía y Riad se reunirá pronto

El SPDC se estableció en virtud del Acuerdo trilateral de La Meca firmado entre Pakistán, Turquía y Arabia Saudí en agosto. El comité está integrado por tres miembros de cada país: los ministros de Exteriores, los de Defensa y los jefes del Estado Mayor del Ejército.

"Se ha acordado en principio la celebración muy pronto de una reunión de todo el SPDC (...) que tendrá lugar en Riad", apuntó el vice primer ministro durante una rueda de prensa en Islamabad este viernes.

"Durante el encuentro se examinará la situación actual y la 'realidad sobre el terreno', especialmente en lo que respecta a Arabia Saudí", señaló Dar, e indicó que los detalles de la cita se darán a conocer una vez que esta concluya.

"Hicimos un plan porque los tres países estábamos presentes (en Nueva York)", añadió, en referencia a su encuentro con los ministros de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, y de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) de finales de septiembre.

El ministro paquistaní recordó que el 25 de septiembre se celebró una reunión especial de los jefes del Ejército de las tres naciones en Riad, y que los titulares de Exteriores se habían reunido un día antes en Nueva York ante la escalada de agresiones hutíes contra Arabia Saudí.

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En respuesta a una pregunta, Dar explicó que esta próxima cita en Riad será de urgencia, y que el comité se reunirá de nuevo según lo previsto "a finales de octubre o principios de noviembre", cuando se espera que concluya su trabajo. Reiteró que el foco estará puesto en los ataques de los rebeldes en territorio saudí.

Horas antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní condenó "enérgicamente" en un comunicado el ataque de la milicia hutí contra la estación de distribución de energía de Taibah, en Medina, ocurrido el pasado 29 de septiembre.

Durante la comparecencia, el canciller también avanzó que el secretario general de la ONU, António Guterres, visitará Pakistán "pronto", probablemente antes de que finalice su mandato.

Dar precisó que el jefe de la ONU mantuvo una reunión con la delegación de Pakistán durante la reciente Asamblea General. "Le hemos invitado a Pakistán y el secretario general de la ONU ha aceptado", concluyó.