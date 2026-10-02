Pedro Pascal estrena en Nueva York 'Behemoth!', un rompecabezas que le hizo tocar el chelo

"La estructura del guion planteaba una especie de reto al lector. Me parecía un rompecabezas que me pedían que armara, y me sentía conectado con Tony Gilroy (el director) y con la estructura inusual (del largometraje)", expresó Pascal durante una rueda de prensa en el Lincoln Center.

La película cuenta la historia de Alex, un chelista que se traslada de Chicago a Los Ángeles para grabar bandas sonoras de películas de Hollywood, y ahonda en su pasado y sus complejas relaciones familiares a través de 'flashbacks'.

Esta estructura le permite a Alex "montar en tiempo real un rompecabezas" de su estado emocional, sus relaciones y sus circunstancias, indicó el actor, que en la conferencia estuvo acompañado de Gilroy, Will Arnett (Andy Serian) y Eva Victor (Nadia).

Pascal tuvo que aprender a tocar el violonchelo para ponerse en la piel de su personaje, lo que llevó a que este instrumento fuera "el protagonista" de su vida incluso durante varias semanas antes del rodaje.

"Me lo llevaba conmigo a todas partes. Fue un infierno y un paraíso a la vez. Fue increíble estar en clase con un artista de primer nivel y tener que afrontar el reto físico que supone y la meticulosidad que requiere", recordó.

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Así, destacó las dificultades que encontró en este proceso: "Se supone que tienes que pasar un año aprendiendo a sujetar el arco correctamente, y yo tuve una semana. Nunca llegué a ponerme al día, lo cual supongo que era, en cierto modo, lo más emocionante de todo. Luego, en Viena, tuve que empollar a Mozart".

"Fue emocionante, pero también lo más difícil que he hecho nunca en el ámbito creativo", aseguró.

La música es, junto a Pascal, protagonista de la historia, quizá porque Gilroy, guitarrista, se dedicó a ella "con intensidad" hasta cumplir los 20 años, según relató en la rueda de prensa.

"Me di cuenta de que no iba a llegar donde quería, así que la eliminé por completo de mi vida", comentó el director.

Volvió a ella con la película 'Michael Clayton' (nominada a siete premios Oscar en 2008), de la mano del compositor James Newton Howard.

Con ‘Behemoth!’, el cineasta se adentra en el mundo de las sesiones de grabación de bandas sonoras, por el que confesó sentirse "fascinado": "Cuando vas a una sesión, ves que las 80 personas que tocan no tienen nada en común. Pero entonces el director musical se levanta, se enciende la luz y, al instante, se convierten en un único organismo".

La película tendrá su estreno mundial esta tarde en una de las salas de cine del Lincoln Center, en el marco del NYFF, donde también podrá verse la próxima semana.