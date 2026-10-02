Petrobras anuncia nuevo descubrimiento de petróleo frente a la costa Amazónica brasileña

El hallazgo corresponde a una nueva zona con presencia de crudo detectada al profundizar la perforación del mismo pozo para evaluar otras áreas de interés exploratorio.

El pozo Morpho está ubicado a unos 175 kilómetros de la costa del estado amazónico de Amapá, en una zona con una lámina de agua de 2.886 metros, en la cuenca de Foz do Amazonas.

Petrobras, que opera el bloque y posee el 100 % de su participación, informó de que el nuevo hallazgo fue identificado mediante "registros eléctricos, indicios observados en las rocas y muestras de fluidos obtenidas durante la perforación".

Los análisis de laboratorio están en curso y los datos obtenidos serán integrados con el resto de la información recopilada durante la perforación para evaluar los sistemas petroleros y el potencial de recursos de la cuenca.

En el caso del descubrimiento anunciado en agosto, la estatal brasileña aseguró en un comunicado que "los análisis ya realizados confirman la buena calidad del petróleo hallado".

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De acuerdo con Petrobras, tras el nuevo hallazgo la compañía concluirá la perforación del pozo y continuará con la evaluación de las formaciones identificadas.

La zona donde está ubicado Morpho forma parte de la polémica Margen Ecuatorial brasileña, la nueva frontera de exploración petrolera que Petrobras considera estratégica para recomponer sus reservas de crudo y gas y atender la demanda energética del país durante la transición energética.

La proximidad del pozo a la desembocadura del Amazonas preocupa a los ecologistas, que han advertido sobre el posible impacto desastroso que un vertido supondría para los ecosistemas.

Pese a los temores, el Gobierno brasileño autorizó a comienzos de septiembre a Petrobras a perforar otros tres pozos por la misma zona, ubicados a unos 175 kilómetros del litoral y a 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas.

La petrolera prevé invertir 2.500 millones de dólares entre 2026 y 2030 en la región, la mayor apuesta de Brasil para aumentar su producción de crudo en las próximas décadas.