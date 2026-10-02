Premios del Centro Kennedy cambian de sede en plena disputa por renombrarlo Donald Trump

Los premios se entregarán el próximo 7 de diciembre en el Capital One Arena, escenario que acoge grandes conciertos o los partidos de los equipos de hockey y baloncesto de la capital estadounidense, lo que supondrá la primera vez que la ceremonia se celebre fuera del tradicional recinto, según recogieron este viernes medios estadounidenses.

La Junta Directiva del centro Kennedy, nominada por Trump, decidió el pasado 16 de septiembre clausurar el icónico edificio, situado a orillas del río Potomac, al alegar motivos de seguridad y la necesidad de realizar obras de renovación.

El día previo al cierre del complejo, un juez federal había bloqueado un nuevo intento de la junta por rebautizar la institución con el nombre Donald Trump, que tuvo que ser retirado en mayo por decisión judicial, al considerar que la modificación de la denominación requiere la aprobación del Congreso.

Las letras con el nombre del actual presidente estadounidense, que se habían instalado en la fachada junto a la inscripción "Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas", tuvieron que ser quitadas de la fachada del edificio.

El Centro Kennedy fue inaugurado en 1971 en honor al presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y es uno de los principales complejos culturales de Estados Unidos, con programación de ópera, música sinfónica, teatro, ballet y danza contemporánea, entre otras artes escénicas.