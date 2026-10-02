Putin inspecciona unos ejercicios militares en un polígono al pie de los Urales

"En correspondencia con los planes de preparación de las Fuerzas Armadas se llevan a cabo los ejercicios estratégicos de comandancias Centro 2026 (...) en los que participan más de 47.000 militares, que cumplen misiones en once polígonos y en el mar Caspio", declaró el mandatario ruso.

Putin señaló que en este polígono se lleva a cabo la etapa final de ambos ejercicios, con la participación de más de 6.000 efectivos de Rusia y otros seis estados, así como unidades de las fuerzas de reacción rápida de la OTSC.

Durante la inspección, el presidente ruso escuchó el informe del viceministro de Defensa, Yunus-Bek Yevkúrov, sobre la marcha de los ejercicios.

"La agrupación de tropas en la dirección estratégica de Asia Central repele una agresión desde el 14 de septiembre. La agrupación de fuerzas aliadas repele el principal ataque en el sector del sur de los Urales, ya recuperó las posiciones y desde el 2 de octubre avanza para liberar los territorios ocupados y crear una zona de seguridad", relató la fábula de las maniobras.

Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, destacó que en los ejercicios participan contingentes de siete países, además de observadores de 51 estados.

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"Han sido implicadas cerca de 700 máquinas de combate, más de 600 drones de diversas modificaciones y más de 60 sistemas robotizados", indicó.

A su vez, el presidente destacó que estos ejercicios se llevan a cabo "tomando en cuenta la experiencia de la operación militar especial" de Rusia en Ucrania y el uso de nuevos tipos de armamento y equipamiento bélico.

Putin celebró el contacto entre militares de diversos países, al destacar que esto "fortalece la confianza entre los militares, entre los estados que ellos representan".

Además de Rusia, en estos ejercicios participan militares de Bielorrusia, China, Kirguistán, Mongolia, Pakistán y Tayikistán.