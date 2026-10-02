Robbie Williams hará en Perú su último concierto del año, previsto para el 12 de diciembre

Williams volverá así a la capital peruana como prometió a sus seguidores después de que no pudiese cantar en la noche del 24 de septiembre, ante la repentina clausura del recinto Arena 1, situado en la Costa Verde de Lima, después de los problemas ocurridos el día anterior con la salida del público en el primer concierto.

La reprogramación del concierto aplazado también conlleva un cambio de sede, pues el espectáculo del 12 de diciembre será en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), un recinto más grande que el Arena 1, sin fecha prevista de reapertura.

Así lo anunció este viernes One Entertaintment, la productora de los conciertos de Robbie Williams en Perú, que pondrá a la venta nuevas entradas para las tribunas del estadio a partir del 6 de octubre, a la vez que está permitiendo la devolución de entradas del concierto que no pudo darse el 24 de septiembre.

Los precios de las nuevas entradas a la venta van desde los 161 soles (46,70 dólares) hasta los 585 soles (170 dólares).