Roma reforma la vía de los Foros Imperiales: terrazas panorámicas y menos tráfico en 2027

El proyecto fue presentado este viernes en los Mercados de Trajano por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, quien destacó que las obras permitirán "descubrir y disfrutar mejor de la belleza única en el mundo de este centro de Roma".

La remodelación, ya iniciada, forma parte del programa del Centro Arqueológico Monumental (Carme), una estrategia urbana que contempla una inversión de 200 millones de euros distribuidos en más de 80 intervenciones en el corazón arqueológico de la capital italiana.

Entre las principales novedades figura la eliminación de los desniveles actuales y las aceras, que comenzará en noviembre, para unificar la calle en una plataforma única, accesible y sin barreras arquitectónicas.

El nuevo pavimento incorporará vetas de travertino que dibujarán el perímetro y las plantas de los antiguos edificios y calles para facilitar la comprensión de la distribución de la Roma imperial.

La intervención incluye además nuevo arbolado, un puente peatonal para conectar la zona arqueológica con el barrio de Monti y terrazas panorámicas que extenderán la zona peatonal seis metros más allá del trazado actual sobre los yacimientos de Augusto y Trajano.

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Sobre el calendario de ejecución, Gualteiri precisó que "la obra en vía de los Foros Imperiales concluirá en gran parte antes de marzo, con un remate, la parte más exigente, las dos estupendas terrazas sobre los foros de Augusto y de Trajano que se concluirán para el verano" de 2027.

En los próximos meses también comenzará la peatonalización del tramo final de la vía Cavour, que conecta con la principal estación de tren de la capital, que se convertirá en una de las principales puertas de acceso al área arqueológica central.

Por otra parte, la Torre dei Conti, cuyas obras quedaron paralizadas el año pasado tras la muerte de un trabajador, será reconvertida en un pequeño espacio expositivo dedicado a la historia medieval del centro de Roma.

Algunas de las actuaciones previstas ya han finalizado, entre ellas los tramos ciclopeatonales y las zonas de descanso en las vías de San Gregorio, San Teodoro, la calle de los Cerchi y el Circo Máximo, creando un corredor continuo entre el Coliseo y el Capitolio.

El plan del Carme se financia mediante fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), asignaciones del Jubileo 2025 y partidas públicas municipales, con la colaboración del Ministerio de Cultura de Italia y el Parque Arqueológico del Coliseo.