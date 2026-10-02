Seúl advierte de "medidas" contra Ucrania si no se disculpa por el caso de los norcoreanos

"Si continúa negándose a reconocer los hechos y a ofrecer una disculpa pública, iremos adoptando medidas adicionales. Es una cuestión que afecta a la dignidad del pueblo y del Estado surcoreano, y no podemos dejarla pasar", escribió Lee en una publicación en X.

El mandatario afirmó que Ucrania había pedido inicialmente mantener en secreto la operación y que, tras hacerla pública de forma unilateral, negó que existiera un acuerdo de confidencialidad, lo que, según Lee, hizo quedar al jefe de Estado surcoreano "como un mentiroso".

La disputa diplomática surgió después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, revelara la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU que los dos militares norcoreanos, capturados en enero de 2025 en la región rusa de Kursk, habían sido enviados a Corea del Sur.

Seúl sostiene que ambas partes habían acordado mantener el traslado en secreto, entre otros motivos por la seguridad de los soldados y sus familias en Corea del Norte, en una revelación que también podría impactar la política de distensión surcoreana hacia Pionyang.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, trató el jueves de rebajar la tensión al calificar lo ocurrido de "malentendido diplomático" en declaraciones recogidas por la prensa ucraniana.

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El presidente surcoreano, por su parte, compartió una nota periodística sobre estas declaraciones junto con su mensaje en X, en rechazo a la postura expresada por el canciller ucraniano.

"Y cuando le pedimos que reconociera la existencia del acuerdo y se disculpara, Ucrania, por el contrario, comenzó a hablar de la inminencia de un enfrentamiento militar entre Corea del Sur y Corea del Norte y a desear el estallido de una guerra en la península coreana", agregó Lee, en aparente referencia a unas recientes declaraciones del jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov.

En medio de la disputa entre Seúl y Kiev, el presidente ucraniano dijo esta semana que Corea del Norte prepara el envío de otros 10.000 soldados a Rusia para que se unan a las fuerzas del Kremlin que combaten contra Ucrania.

La inteligencia de Corea del Sur estima que la vecina Corea del Norte ha enviado desde octubre de 2024 unos 15.000 soldados de combate y más de 6.000 ingenieros y efectivos de construcción a Rusia.