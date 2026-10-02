Tribunal alemán rechaza a empresas rusas como acusación particular en proceso Nord Stream

Berlin, 2 oct (EFE).- La Audiencia Territorial de Hamburgo (norte de Alemania) rechazó este viernes una solicitud de las empresas Nord Stream AG y Nord Stream 2 AG -ambas bajo control del consorcio ruso Gazprom- para participar como acusación particular en el proceso penal contra un presunto responsable del sabotaje contra el gasoducto del Mar Báltico.

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