Tribunal alemán rechaza a empresas rusas como acusación particular en proceso Nord Stream

El tribunal consideró que, aunque las dos empresas fueron perjudicadas, no existe una razón para una protección especial que justifique su presencia en el proceso como acusación particular.
La audiencia rechazó el argumento de que se trataba de una "amenaza existencial" para las compañías ya que los costos de las reparaciones no implican un daño total, sobre todo en vista de las inversiones de miles de millones de euros que ha implicado el proyecto, diseñado para traer gas desde Rusia directamente a Alemania.
El objetivo del proceso penal, según los jueces, es determinar si los acusados son responsables del sabotaje que se les atribuye y no resolver todos los problemas que hay en torno a Nord Stream ni buscar otros posibles responsables o aclarar cuestiones relacionadas con posibles indemnizaciones.
La fiscalía federal alemana ha levantado acusación contra uno de los presuntos responsables del sabotaje contra Nord Stream. Otro sospechoso ha sido detenido fuera de Alemania.
Se estima que los dos sospechosos, ambos ciudadanos ucranianos, pertenecen a un grupo que preparó y ejecutó ataques contra el gasoducto en septiembre de 2020.