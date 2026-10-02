Un año de ataques escolares en México bajo la influencia de la cultura 'incel'

Dos exalumnos mataron el jueves a una profesora e hirieron a cuatro personas más en la Escuela Secundaria 13 en Torreón, Coahuila (norte), un ataque que ha conmocionado al país y llevado al Gobierno federal a anunciar medidas contra contenidos violentos en redes sociales.

-Estas son las claves de las últimas agresiones armadas que han saltado de las redes a las escuelas en México:

Los hermanos gemelos, de 18 años, irrumpieron en la escuela con machetes y cuchillos. Testigos dijeron a medios locales que lanzaron petardos y gritaron que iban "por todas las mujeres". Vecinos los sometieron hasta que llegó la policía.

Tras el ataque circularon publicaciones de TikTok atribuidas a los jóvenes, en las que se observan armas, pirotecnia casera, ropa y otros objetos supuestamente utilizados en los hechos.

La Fiscalía estatal analiza sus dispositivos móviles y posibles vínculos con comunidades que los agresores "idolatraban", vinculadas con violencia en otros países.

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Las publicaciones atribuidas a los hermanos incluyen la frase "No falling in love" (No enamorarse) y otras referencias 'incel', hombres que se autodenominan célibes voluntarios o 'involuntary celibate' en inglés.

También contienen respuestas de otros usuarios con frases como: "el pana chad (hombre exitoso y atractivo)" o "buen perp (perpetrador)", jerga usada en espacios que ensalzan este tipo de ataques y comunidades.

Una de las imágenes muestra además una camiseta con varios rostros de atacantes, entre ellos Lex Ashton, quien en septiembre de 2025 irrumpió en un plantel educativo en Ciudad de México, donde asesinó a un estudiante y agredió a varias personas.

Lex Ashton, con 19 años, también publicó fotografías con armas y vestimenta similar horas antes del ataque, además de mensajes con esa jerga y lenguaje misógino.

Por ejemplo, expresó que se percibía a sí mismo como "escoria" y lamentaba que los 'chads' pudieran disfrutar de las 'foids' (mujeres cosificadas) y él no, términos despectivos asociados al discurso de la masculinidad tóxica y antifeministas de los 'incel'.

Seis meses después, en marzo pasado, otro estudiante de 15 años entró con un arma AR-15 a una preparatoria en Michoacán (oeste) y asesinó a dos maestras. Antes, compartió un video con amenazas a "las feministas" que le "arruinaron la vida" y referencias a tiroteos escolares.

Aunque no ocurrió en una escuela, otro caso que conmocionó a México este año fue el del llamado tirador de Teotihuacán, quien asesinó a una turista canadiense en una zona arqueológica e hirió a otras 13 personas.

También había difundido mensajes con resentimiento hacia las mujeres y referencias a autores de masacres, como los de Columbine, Estados Unidos, en 1999.

Pero en el último año no todas las alertas fueron consumadas. Desde el caso de Lex, publicaciones con armas y mensajes similares han provocado la suspensión de clases, así como evacuaciones en varias ciudades.

El Gobierno de México anunció este viernes que prepara un decreto para obligar a las plataformas a detectar, reportar y retirar contenidos que inciten a la violencia, además de reforzar el monitoreo de redes, foros y comunidades vinculadas con "extremismo violento".

La red social TikTok, por su parte, lamentó el ataque en Torreón y aseguró que mantiene "cero tolerancia" a contenidos que promuevan, glorifiquen o faciliten la violencia, en respuesta a las publicaciones difundidas por medios mexicanos, según reportó el medio de comunicación Milenio.