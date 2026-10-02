Un político palestino retira su candidatura al Parlamento israelí tras presión del Supremo

"Tras un debate exhaustivo, y en plena coordinación con Abu Shehadeh, la dirección de Balad decidió aceptar la retirada de su candidatura, actuando con un sentido de responsabilidad política hacia el partido", anunció Balad (partido nacionalista árabe y secular) en un comunicado compartido también por las formaciones junto a las que acudía a las urnas, las también árabes Jadash (comunista) y Taal (centroizquierda).

"Esta decisión", continúa el comunicado de Balad, "se produce después de que Abu Shehadeh llevara la batalla legal y política hasta el final; compareció ante nueve magistrados para defender su derecho, y el derecho de su electorado, a la representación política".

Abu Shehadeh compareció el jueves en Jerusalén ante los jueces del Supremo después de que la Comisión Electoral Central de Israel (CEC) invalidara su candidatura la semana pasada, acusándole de "apoyar las acciones de una organización terrorista contra Israel" por un artículo que escribió tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

En el artículo, que el candidato publicó el 8 de octubre de 2023, describe el ataque de Hamás como "un acontecimiento histórico importante desde el punto de vista militar, político y estratégico".

Durante la vista del jueves, Abu Shehadeh refutó la acusación de que apoya el conflicto armado contra Israel, citando sus 30 años de activismo en defensa de los derechos humanos.

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Según el diario Haaretz, uno de los jueces le preguntó si considera a Hamás una organización terrorista, a lo que respondió: "Hamás, como organización, lleva a cabo muchos actos terroristas a los que me opongo".

Balad recalcó tras esta decisión que la retirada de Abu Shehadeh de las listas "no supone una renuncia a las posturas ni a los valores del partido". El partido defendió que había luchado hasta que, el jueves, la mayoría de jueces del Supremo abogaron por descalificar al político.

El proceso para deshabilitar a los representantes de los partidos árabes en Israel se extiende a otros políticos, como el israelí Ofer Cassif, de Jadash, al que se acusa de "negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático" o describir como un genocidio la ofensiva contra Gaza.

Además, busca inhabilitar dos listas árabes en su conjunto: la de Jadash-Taal (que incluye a Balad) y Raam, islamista y pragmática que está dispuesta a formar Gobierno con los partidos israelíes.

En torno al 20 % de la población de Israel son lo que allí se denominan "árabes israelíes", en referencia a los palestinos que, tras la creación del Estado en 1948, permanecieron en su territorio y hoy ostentan la ciudadanía israelí.