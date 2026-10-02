Venezuela evalúa alianzas con Baker Hughes para desarrollo de proyectos de gas natural

En la reunión también estuvieron presentes directivos de la firma internacional de origen venezolano Lindsayca y la canadiense New Stratus Energy, ambas con experiencia en proyectos de gas, detalló la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en redes sociales.

"La reunión tuvo como objetivo consolidar alianzas operativas e impulsar nuevos proyectos destinados al desarrollo estratégico de la producción de gas natural en el país. En la jornada participaron la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, entre otras autoridades del sector y directivos de las firmas Lindsayca y New Stratus Energy", añadió PDVSA sin ofrecer más detalles.

La página web de Prensa Presidencial señaló que entre los puntos abordados en la reunión estuvieron "la evaluación de esquemas de infraestructura en áreas gasíferas continentales y el despliegue de tecnologías aplicadas a la eficiencia operativa y la reducción de emisiones".

Según la firma de análisis Rystad Energy, Baker Hughes reportó dos plataformas de perforación activas en Venezuela en agosto.

Desde que Nicolás Maduro fuera capturado en enero pasado por Estados Unidos, el Gobierno de la ahora presidenta encargada ha promovido una serie de reformas para abrir el país a la inversión extranjera y el capital privado, una medida que se enmarca en el marcado interés del presiente estadounidense, Donald Trump, en el petróleo y el oro venezolano.

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Venezuela desde entonces ha firmado acuerdos con varias transnacionales petroleras, entre ellas la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la británica Shell o la española Repsol.

Con Repsol y Eni, por ejemplo, mantiene un acuerdo para la explotación del campo Cardón IV, uno de los mayores de gas de Latinoamérica.