Zelenski confirma un ataque ruso a un puente clave en Kiev: lo han golpeado “varias veces”

“En Kiev, unos ‘shaheds’ atacaron el Puente Pivdeni varias veces”, dijo Zelenski en X al hacer balance de los bombardeos rusos de la noche del jueves y la madrugada del viernes.

El presidente ucraniano explicó que Rusia empleó en este ataque más de un centenar de drones, de los que casi 50 eran de motor a reacción. Los drones de motor a reacción son más difíciles de interceptar por la mayor velocidad que alcanzan.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, había informado previamente del cierre del citado puente al tráfico rodado y al metro -que cruza por esta infraestructura de una orilla a otra del Dniéper- debido a los daños causados por el ataque.

Esta edificación clave para la comunicación de las dos partes de Kiev ya fue cerrada brevemente el jueves por la tarde después de que dos drones rusos cayeran cerca de la estructura del puente, que fue reabierto poco después tras comprobar los especialistas municipales que no había sufrido daños.

Además del cierre del Pivdeni, el alcalde Klichkó ha informado también este viernes de la interrupción parcial del tráfico en otros dos puentes de Kiev que cruzan el río Dniéper.

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Medios locales informan de grandes colas de vehículos debido a las perturbaciones causadas por la limitación de las opciones para cruzar de una orilla a otra del Dniéper.

Según dijo esta semana uno de los asesores militares de Zelenski, Rusia ha utilizado por primera vez un dron de motor de reacción con ojivas diseñadas para destruir torres de transmisión eléctrica y estructuras de acero de puentes.

El uso de este dron coincide con el reciente lanzamiento por parte de las fuerzas rusas del mayor ataque con misiles y drones contra la infraestructura energética ucraniana desde el pasado invierno.

Ucrania teme ser víctima este invierno de una nueva campaña rusa contra sus infraestructuras esenciales, aún más devastadora que las llevadas a cabo contra el sistema energético en inviernos anteriores.

Debido a la escasez de misiles antibalísticos de su Ejército y a la aparición de los drones de motor a reacción rusos, contra los que Ucrania aún no produce en número suficiente soluciones satisfactorias, el Ejército ucraniano es especialmente vulnerable en estos momentos a los ataques aéreos rusos.

Zelenski ha pedido este viernes a la comunidad internacional que garantice el cumplimiento de las sanciones para evitar que Rusia siga burlándolas para recibir los componentes que necesita para continuar produciendo misiles y drones.