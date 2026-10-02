Mundo
02 de octubre de 2026 a la - 08:05

Zimbabue rebaja a cinco los muertos en el accidente de helicóptero del magnate Chivayo

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Nairobi, 2 oct (EFE).- Cinco personas, y no seis como aseguraron las autoridades inicialmente, murieron en el accidente de helicóptero ocurrido esta miércoles en Zimbabue en el que falleció el conocido magnate zimbabuense Wicknell Chivayo, informó la Policía.

Por EFE
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En un comunicado que recogen este viernes medios locales, las fuerzas del orden precisaron que entre las víctimas figuran Chivayo y su esposa, Lucy Muteke, además de Saneliswe Magagula, el piloto Calvin Tafirei Soda y el copiloto Courage Mutavirwa.

La Policía confirmó la nueva cifra después de que científicos forenses y expertos en aviación inspeccionaran el lugar del siniestro, y corrigió así el balance preliminar de seis ocupantes divulgado tras el accidente.

El helicóptero se estrelló el pasado miércoles en la granja Kudenga, en Marondera, provincia de Mashonaland East, a algo más de 70 kilómetros de Harare, la capital del país.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro y anunciaron que divulgarán más información a medida que avance la investigación.

Chivayo, de 43 años, era uno de los empresarios más conocidos de Zimbabue y mantenía estrechos vínculos con el presidente del país, Emmerson Mnangagwa, y con el gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF).

Fundador y director general de Intratrek Zimbabwe, era famoso también por sus extravagantes demostraciones de riqueza y por entregar costosos regalos a músicos, periodistas, organizaciones deportivas y miembros de las fuerzas de seguridad.

Mnangagwa expresó este jueves su "dolor y pena" por la muerte del empresario y aseguró que había conversado con él sobre sus proyectos apenas un día antes del accidente.