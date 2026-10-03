Agentes capturan a alcalde y exalcalde de municipio de Suchiapa, en el mexicano Chiapas

Esto por su probable responsabilidad en delitos relacionados con abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

En un comunicado, el Gabinete, integrado por distintas agencias de seguridad del Gobierno mexicano, explicó que el marco de la Operación Enjambre, en un despliegue operativo en Chiapas, agentes de federales y estatales arrestaron a 21 personas en el citado municipio.

Entre ellas el presidente municipal de Suchiapa y el expresidente municipal, medios señalaron que se trata del alcalde de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero y el ex alcalde, Alexis Nucamendi Gómez.

En la nota, la entidad agradeció al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez y a las autoridades de Chiapas por su colaboración en estas acciones y señaló que el Gobierno mexicano seguirá trabajando con las autoridades estatales para combatir la corrupción y las redes de complicidad relacionadas con actividades delictivas.

Los arrestos ocurren luego de que el pasado 28 de septiembre, Policías estatales capturaron al director de la policía municipal de Suchiapa acusado del delito de evasión de un detenido, un presunto narcomedunista, un caso que encendió las alarmas por la posible colusión de autoridades con el crimen organizado en Chiapas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La versión señala que el sujeto fue arrestado el 25 de septiembre en Suchiapa, junto con otras tres personas, quienes fueron ingresados a la cárcel municipal, pero el mismo día se dio el delito de evasión del detenido.

El Gabinete de Seguridad de México está integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (coordinadora), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.