Ataques hutíes contra el sur de Arabia Saudí causan un herido y daños en una escuela

La Defensa Civil saudí indicó que la caída de restos de un misil balístico lanzado por los hutíes causó "heridas a un residente asiático y daños en una sala de oración dentro de un edificio" en la gobernación de Ahad Rafidah, en la provincia de Asir, en el suroeste de Arabia Saudí.

Por otra parte, la Defensa Civil dijo que otro "proyectil hostil lanzado por la milicia terrorista hutí impactó en una escuela de Najrán, causando daños materiales", también situado en el suroeste de Arabia Saudí y muy cerca de la frontera con el Yemen.

La coalición militar que lidera Riad en contra de los hutíes anunció anoche la "interceptación y destrucción de tres misiles balísticos" lanzados por los hutíes hacia Khamis Mushait, situado en la provincia de Asir.

Los hutíes mantienen una campaña de ataques desde este verano contra instalaciones militares y energéticas de Arabia Saudí, a quien además imponen un bloqueo marítimo en el mar Rojo, lo que ha llevado al mayor productor de petróleo de la OPEP a crear alianzas multinacionales de defensa conjunta para proteger sus intereses económicos.

Esto coincide con el avance de los hutíes, que han tomado posiciones estratégicas en la costa occidental del Yemen, después de que los rebeldes lanzaran hace un mes una ofensiva a gran escala contra varias provincias en manos de las fuerzas leales al Gobierno yemení.

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Las posiciones conseguidas han permitido a los insurgentes dominar el mar Rojo y su puerta de entrada, el estrecho de Bab al Mandeb.

La ofensiva fue respondida con una campaña de bombardeos de la coalición militar capitaneada por Riad y ataques terrestres de las tropas gubernamentales y otros grupos afines.