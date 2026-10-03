Christopher Lambert: "Ser inmortal es una maldición, porque ves morir a quienes amas"

"Un inmortal es una persona que se queda en soledad y que no se puede apegar a ninguna otra persona, porque sabe que la persona a la que ama va a morir", afirmó este sábado Lambert durante una charla en la San Diego Comic-Con de Málaga (sur de España).

Al ser preguntado sobre qué haría él si fuera inmortal, desveló que lo que más le interesaría sería "saber cómo va a estar el mundo dentro de cien años, si es feliz o si hay miedo, porque vivimos en un momento intenso y un poco peligroso".

Respecto a la nueva versión de 'Highlander' que se está preparando, opinó que "no se puede hacer un 'remake', aunque ahora lo llaman un 'reboot', que es como un reinicio de la película".

"Yo, si fuera ellos, haría más bien eso y no un 'remake', porque de algunas películas no se puede hacer. Todavía hoy es algo único y han pasado tres o cuatro generaciones. ¿Dónde vas a encontrar otro Sean Connery? Y tampoco puedes tener a Queen en la banda sonora, porque no hay una nueva Queen", argumentó.

"Personalmente, yo me quedaría fuera, porque es inevitable que la gente se ponga a comparar una y otra, y no creo que se pueda comparar, ni el guion, ni la música, ni los actores ni nada", agregó el actor.

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De la película original, lo que más le gustó fue "la parte romántica de la inmortalidad", porque considera que la inmortalidad "es algo romántico".

Recuerda que, cuando comenzó a rodar la primera parte de la saga, ya había firmado para trabajar también en la segunda entrega, que "no es una mala película, pero no es como la primera".

"Yo le decía al público: Si esperáis que 'Highlander II' ('Los Inmortales 2') sea la secuela de la primera, pues no vayáis a ver la película. Los productores me decían: ¿Pero estás loco? Y yo les respondía que solo estaba diciendo la verdad".

Sus palabras no hicieron que el segundo título de la saga "fuera menos exitoso", pero Lambert cree que 'Highlander III' ('Los Inmortales 3') es "la verdadera secuela de la primera".

Sobre la banda sonora de la película, desveló que la banda británica Queen en principio solo iba a participar con la canción principal de apertura, que acompañaría a los créditos.

"Pero vieron la película y Freddie Mercury salió de allí diciendo: No, no, no vamos a hacer solamente una canción, vamos a hacer un álbum".

Así nació el álbum 'A kind of magic' ('Un tipo de magia'), en el que estaba la mítica canción 'Who wants to live forever' ('¿Quién quiere vivir para siempre?'), que para Lambert es "una de las mejores de Queen".

A sus 69 años, Lambert dice que participa en "una o dos películas al año" porque siente que sigue "siendo feliz" trabajando en este oficio.

"Si tienes un trabajo en el que te levantas a las seis de la mañana o en el que estás filmando por la noche hasta la madrugada, necesitas tener esa pasión, necesitas pasártelo bien y necesitas estar emocionado con ello", sostuvo.