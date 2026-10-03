Conservadora Lista Unida gana elecciones generales en Letonia, según sondeo a pie de urna

Al cierre de los colegios electorales, las encuestas a pie de urna situaban a AS como ganador indiscutible de la jornada electoral, seguida de lejos por el resto de partidos, con la populista nacional-conservadora Letonia Primero (LPV) como segunda fuerza con un 11,3 %.

No lejos de Letonia Primero quedó el partido socialdemócrata Progresistas (P), a los que el sondeo a pie de urna atribuía un 11,1 %, mientras que la coalición electoral prorrusa y socialconservadora de Poder Soberano/Nuevos Letones (SV/JL) habría conseguido un 10,8 %.

La Alianza Nacional (AN) figuraba como quinta fuerza, con un 8,7 %, mientras que la centrista Nueva Unidad (JV) logró superar la barrera del 5 % para permanecer en el Parlamento o Saeima, con un 6,7 %.

Para Kulbergs y su partido, el resultado supone un triunfo considerable pues su formación habría multiplicado por tres el resultado logrado en los anteriores comicios, celebrados en 2022 y en los que AS consiguió un 11,14 % de los votos.

Sin embargo, para JV, el partido de la que fue hasta el pasado mes de junio primera ministra Evika Siliņa, el resultado supone el hundimiento de su formación.

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En 2022 el partido centrista de Siliņa ganó las elecciones generales con un 19,19 % de los votos.