Costa Rica deporta a 7 ecuatorianos y 16 colombianos, algunos de "alto perfil criminal"

Según la información de la Policía Profesional de Migración los ecuatorianos eran parte del flujo migratorio que atraviesa el continente con destino a Estados Unidos y se encontraban en situación migratoria irregular en Costa Rica, mientras que los colombianos fueron deportados por diversas causas, incluida el "alto perfil criminal" de 10 de ellos.

Estos colombianos cuentan con expedientes por delitos como posesión de droga, alertas por tiroteo, homicidio simple y tentativa de homicidio, tráfico de drogas, violencia doméstica, afiliación terrorista y drogas, así como uso de documentación falsa, detalló la Dirección de Migración.

Los extranjeros partieron en un vuelo chárter con ruta a Colombia y luego a Ecuador.

Este es el tercer vuelo de deportación masiva que realiza Costa Rica este año con el apoyo de Estados Unidos.

El primero ocurrió en marzo pasado con 33 extranjeros (panameños, indios, británicos, mexicanos, chinos, jamaiquinos, salvadoreños, hondureños, colombianos y ecuatorianos); el segundo en junio con 26 extranjeros (ecuatorianos y colombianos).

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La Dirección de Migración afirmó que esta deportación se llevó a cabo "con el fin de garantizar la seguridad nacional".

En los últimos años Costa Rica ha intensificado su trabajo conjunto en materia migratoria con Estados Unidos, especialmente con la administración del presidente Donald Trump.

Desde el 2025 Costa Rica ha recibido vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos con personas de diversas nacionalidades asiáticas, africanas, europeas, caribeñas y latinoamericanas.

Un acuerdo polémico, ya que organizaciones defensoras de los derechos humanos consideraron que el país no estaba preparado y se vulneraron los derechos de estas personas.

El pasado 23 de marzo, el entonces presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó un Memorando de Entendimiento con Estados Unidos para el traslado de personas extranjeras, que no son ciudadanos estadounidenses, en grupos de hasta 25 personas por semana.

Según el Gobierno costarricense, el acuerdo garantiza el respeto a los derechos humanos, incluyendo la protección contra el retorno a países donde las personas puedan enfrentar peligro o persecución.

Antes de eso, en el 2025 Costa Rica recibió dos vuelos con un total de 200 migrantes, entre ellos 16 menores de edad, deportados desde Estados Unidos como parte de otro acuerdo bilateral.

Estos migrantes eran originarios de Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán, Vietnam, Nepal, Congo e India.

Casi la mitad de los 200 deportados retornó a sus países de forma voluntaria, otros pidieron refugio en Costa Rica, se marcharon del centro de refugio donde estuvieron o permanecieron allí de forma voluntaria.