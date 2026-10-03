Mundo
03 de octubre de 2026 a la - 11:15

Desaparece un avión con seis personas a bordo en el Atlántico, frente a Massachusetts

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Washington, 3 oct (EFE).- Un avión Gulfstream en el que viajaban 6 personas ha desaparecido frente a las costas de Nantucket (Massachussetts), por lo la Guardia Costera de Estados Unidos ha puesto en marcha un operativo de búsqueda.

Por EFE
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"El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda esta ubicada frente a a Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100", informó la Guardia Costera esta mañana de sábado.

El dispositivos incluye medios aéreos y marítimos, desplegados después de que las autoridades de control aéreo perdieran contacto con el avión y éste desapareciera de los radares sobre las gélidas aguas del Atlántico norte.

Según datos de registro, la aeronave era utilizada como avión medicalizado de la empresa canadiense Latitude Air Ambulance.