Doce personas heridas por el derrumbe de un bar en un pueblo del norte de España

El suceso ocurrió hacia las 5:25 horas de la madrugada en un bar de la localidad de San Vicente de la Sonsierra, en la comunidad autónoma de La Rioja, que tenía permiso de apertura hasta las 6:00 horas y en cuyo interior había medio centenar de personas, algunas de las cuales quedaron atrapadas por los cascotes.

La Guardia Civil de La Rioja indicó en un comunicado que, de acuerdo con las primeras informaciones recabadas, el incidente se habría desencadenado inicialmente con el colapso del suelo del establecimiento, lo que ha provocado después el derrumbe parcial del techo.

De las doce personas heridas, un hombre tiene una posible fractura en la pierna y herida abierta, mientras que las demás tienen lesiones leves.

Seis de los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario San Pedro de Logroño, la capital regional, y tres al centro de salud de la localidad de Haro, mientras que el resto, con lesiones de carácter leve, recibieron asistencia en el lugar del suceso.

En una vivienda contigua, que estaba vacía, también se derrumbó una pared como consecuencia de lo ocurrido en el bar.