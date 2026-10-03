Egipto ejecuta a los dos asesinos de un médico al que enterraron vivo en una clínica

La pena por ahorcamiento fue ejecutada contra el médico Ahmed Shehata, considerado el autor intelectual del crimen, y el asistente Ahmed Farag, después de que el Tribunal de Casación rechazara los recursos presentados por la defensa.

El tribunal confirmó, asimismo, una condena de 15 años de prisión para la pareja de Shehata, la abogada Iman Mohamed Saleh, por su relación con los mismos hechos.

Este caso, denominado "el médico del Sahel" por haberse cometido en el barrio de Sahel, en el norte de El Cairo, se remonta a 2023 cuando un médico confesó haber acabado con la vida de su amigo debido a sus dificultades económicas.

Las investigaciones revelaron que Osama Sabour desapareció tras recibir una llamada fraudulenta para una visita médica a domicilio.

Después de una búsqueda exhaustiva, los investigadores rastrearon un olor fétido hasta una clínica privada en el barrio del Sahel, en el norte de El Cairo, donde la policía descubrió el cadáver enterrado en una fosa oculta bajo un refrigerador.

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El médico asesinado fue sometido a torturas al ser inyectado con un agente anestésico y choques eléctricos, y fue introducido en un agujero con una temperatura elevada y una ventilación deficiente, donde fue atado y encerrado.

Permaneció en el agujero durante aproximadamente un día y medio sin comida ni agua, lo que provocó una parada respiratoria y una insuficiencia cardíaca que finalmente causaron su muerte.

Durante el juicio, la defensa de los acusados intentó evitar que el médico acusado de asesinato fuera condenado a muerte, al alegar que el médico fallecido había muerto de miedo y terror, y no a consecuencia de las torturas que el acusado le había infligido, y que la causa de la muerte había sido un paro cardíaco.