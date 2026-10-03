El bolsonarismo saca músculo con una marcha de miles de motos antes de las elecciones

Miles de simpatizantes acudieron este sábado a la cita que se desarrolló entre las ciudades paulistas de Santa Bárbara d'Oeste y Americana ataviados con banderas de Brasil, pegatinas en apoyo a su candidato e incluso imágenes del exmandatario Jair Bolsonaro, que cumple 27 años de condena en arresto domiciliario por alentar un golpe de estado en 2023.

El ruido de los motores y bocinas de las motocicletas arropó la llegada de Flávio, así como los miles de asistentes que corearon su nombre cuando salió de una camioneta negra y se acercó a saludar a la multitud.

De esta manera sin realizar ningún discurso, ya que la legislación brasileña no lo permite en la víspera de los comicios, el candidato extremoderechista y principal competidor del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el que disputaría una hipotética segunda vuelta si ninguno de los dos supera el 50 % de los votos, se dio un baño de multitudes.

La espera de más de dos horas no abatió a Josefa dos Santos, de 61 años, que declaró a EFE que espera la victoria de Flávio para que termine “la dictadura en la que Lula convirtió Brasil, destruyendo todo lo bueno” que hizo el gobierno de Jair Bolsonaro.

Por su parte, Walter de Oliveira, de 51 años, salió a la calle a defender la candidatura del Partido Liberal (PL) para "dejar un país mejor” para sus hijos, ya que desde su perspectiva de trabajador autónomo el país necesita una “salvación, siguiendo el ejemplo del padre de Flávio”.

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En su opinión el país está en una situación complicada tanto en el sentido democrático como en el aspecto económico: “Trabajas para pagar las facturas y siempre acabas en números rojos”, se lamentó.

"Lula, ladrón. Tu lugar es la prisión”, fue uno de los cánticos más repetidos por los simpatizantes que, como Erika, de 48 años, creen que Brasil es ahora un “estado comunista disfrazado de democracia”.

Personas como Erika buscan impedir que Lula consiga un cuarto mandato no consecutivo “para recuperar la libertad”: “Jair nos hizo libres y su hijo va a hacerlo de nuevo”, declaró.

Aimara, de 35 años, manifestó la necesidad de “derrocar a Lula del poder” para que el país pierda “el miedo de vivir” y se ponga en libertad a “presos políticos” como el propio Jair: “Con ayuda de Dios, saldrá libre”.

Sin incidentes reseñables, el recorrido salió de Santa Bárbara d'Oeste y llenó la autopista de motocicletas, autobuses en los que se apostaron los principales rostros del PL e incluso vehículos tipo ‘monster truck’ de inmensas ruedas.

Durante el transcurso de la marcha miles de personas se agolparon en los puentes sobre la carretera o siguieron a la caravana con sus vehículos por las rutas adyacentes tocando sus bocinas y exhibiendo banderas brasileñas por las ventanillas.

El domingo más de 158 millones de brasileños están convocados a acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, los gobernadores estatales y a buena parte del Congreso Nacional en unas elecciones marcadas por la polarización y el rechazo generalizado a ambos candidatos a la presidencia.