El cine europeo llegará gratis a escuelas, universidades y espacios culturales de Ecuador

La programación de este año abarca 25 películas contemporáneas y tres clásicas que se podrán ver en 15 de las 24 provincias de Ecuador, incluidas Pichincha y Guayas, cuyas capitales son las ciudades más pobladas del país, y también en las Islas Galápagos.

"En un momento en que gran parte del consumo audiovisual se concentra en plataformas digitales y circuitos comerciales, el Festival de Cine Europeo apuesta por la experiencia colectiva del cine: reunirse, compartir una historia y conversar sobre ella", señaló la embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova.

La diplomática señaló que la edición de 2025 ya demostró que "existe un enorme interés por el cine y la cultura en territorios donde las oportunidades de acceso siguen siendo limitadas".

Por lo que el festival de este año "reafirma su compromiso con una programación itinerante y descentralizada mediante una red de alianzas con universidades, escuelas, cineclubes, bibliotecas, museos, casas de la cultura y espacios comunitarios".

Bajo el lema 'Encuentros y Vínculos', la programación presenta miradas diversas sobre la importancia crucial de los encuentros de culturas, realidades, sentimientos y pensamientos que crean y fortalecen vínculos familiares y afectivos. Además, se tocan temas como la migración, la inclusión y la convivencia.

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Organizado por la Unión Europea en Ecuador y la Red de Cineclubes del país andino, el festival cuenta con el apoyo de las embajadas de Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Suiza y Ucrania, y otras instituciones nacionales e internacionales como la Cinemateca Nacional del Ecuador, la Casa de la Cultura, la Asociación Humboldt, la Agencia Española de Cooperación, entre otros.

La inauguración del II Festival de Cine Europeo será el martes 13 de octubre, a las 19:00 hora local (00:00 GMT), en la Cinemateca Nacional, en Quito, con la proyección de 'Madres Jóvenes' (Jeunes Méres), ganadora del premio a Mejor Guion y Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes 2025.

La cartelera puede verse en las cuentas oficiales de la Unión Europea en Ecuador.