El detenido alcalde de Guayaquil será operado tras detectarse la vesícula inflamada

"Los médicos le han recomendado que se opere y que esa operación no espere al día de mañana, sino que sea hoy mismo en la noche", dijo el abogado de Alvarez, Julio César Cueva, en los exteriores del centro médico privado ubicado al sur de Guayaquil.

Cueva señaló que los doctores estaban haciéndole al alcalde unas últimas pruebas y que después de eso sería sometido a una cirugía laparoscópica (con incisiones pequeñas) para extraerle la vesícula.

"Dependiendo de los resultados (de la intervención) el tiempo promedio es de 48 horas de recuperación" agregó el abogado.

Alvarez fue trasladado la tarde de este viernes al hospital después de que el personal del Ministerio de Salud que trabaja en la Cárcel del Encuentro, la prisión construida por la Administración de Noboa a semejanza del modelo carcelario salvadoreño para albergar a líderes criminales y donde está recluido desde marzo, determinara que necesitaba atención especializada por problemas con su vesícula.

El defensor señaló que les hubiera gustado que Alvarez sea intervenido en el hospital que ellos pidieron, pero que por su estado de salud no podían hacer más que aceptar que la cirugía se realice en ese sitio "sin ninguna otra demora o retraso".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si después de 48 horas de la operación no presenta ninguna complicación será ingresado nuevamente en la prisión de máxima seguridad, y sus abogados ya coordinan que pueda tener una mejor alimentación en esa cárcel.

Sobre el alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador pesan dos sentencias de primera instancia. Una de tres años, por no tener en su tobillo un dispositivo de vigilancia electrónica que se le había ordenado llevar; y otra de seis años y nueve meses por la distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos, un caso vinculado a su negocio familiar de estaciones de servicio.

Además, es investigado por presunto lavado de dinero en una segunda causa vinculada a sus empresas de venta de combustibles.