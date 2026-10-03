El Ejército colombiano rescata a dos menores reclutados por las disidencias de las FARC

"Estos menores, cuyas edades oscilan entre los 16 y 17 años de edad, habían sido reclutados de manera forzada y bajo engaños, presiones y amenazas. Eran obligados a desempeñar labores delictivas y criminales, como extorsión, amenaza y ataque contra la población civil y la Fuerza Pública", indicó el Ejército en su cuenta de X.

De acuerdo con la información, los menores fueron reclutados hace seis meses en una zona rural de Ituango, donde permanecían retenidos, junto a un adulto, por miembros de las disidencias.

"Los jóvenes y el mayor de edad se acercaron a las tropas del Batallón de Infantería n°10 (...) que se encontraban desplegadas en el área de operaciones y expresaron su deseo de entregar un material de guerra e intendencia que los habían obligado a portar", apuntó el Ejército.

Entre los objetos había tres fusiles, municiones de diferentes calibres, uniformes y otras prendas pertenecientes al grupo armado ilegal.

Luego del operativo, los dos menores recibieron atención médica básica que determinó que se encontraban en "buenas condiciones físicas".

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Tras la valoración física, fueron puestos a disposición de las autoridades para que puedan "restablecer sus derechos", mientras que el adulto ingresará a un programa de desmovilización establecido por el Gobierno.