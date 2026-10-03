El estadio Monumental de Lima ya no será sede de visita del papa por motivos técnicos

El papa viajará a Perú del 11 al 16 de noviembre y visitará Lima, Pucallpa, Chiclayo y Cusco, y dentro de su recorrido por la capital, León XIV mantendrá una vigilia de oración con jóvenes que incluirá expresiones artísticas, dinámicas y testimonios de vida el jueves 12 de noviembre a las 18:00 hora local (23:00 hora GMT).

Esta semana, el representante del Arzobispado de Lima, Yadir Candela, explicó que el Estadio Monumental tiene capacidad para recibir alrededor de 60.000 asistentes y la mitad de este aforo será destinado a delegaciones juveniles procedentes de distintas diócesis del país, mientras que los otros 30.000 espacios serán cubiertos mediante una convocatoria abierta.

Pero durante los últimos días, han surgido rumores que apuntan a que ciertos propietarios de palcos del estadio del conjunto crema estarían alquilando sus espacios para el encuentro con el papa, a pesar de que se trata de un evento de acceso gratuito.

"Se avanzó mucho en el proceso, pero ya hubo cuestiones técnicas que ya eran, diríamos así, insalvables", explicó en Canal N Guillermo Inca, que también es secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP).

Afirmó que todos los encuentros con el santo padre "siempre son gratuitos" y "no hay nadie que pueda decir ni un sol que pedimos para un ingreso".

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Inca agregó que las diócesis serán las encargadas de distribuir las entradas de ingreso entre los fieles que participen en los diferentes encuentros programados durante la visita papal.

El coordinador nacional de la visita señaló que están esperando que la Nunciatura Apostólica reciba la respuesta correspondiente desde Roma para poder anunciar públicamente la nueva sede, que podría ser el Estadio Nacional, ubicado cerca del centro histórico de la capital.