El Festival de Cine de La Habana estará enfocado en Brasil en medio de la crisis en Cuba

Dentro del Sector Industrial, el tema central será el uso de la inteligencia artificial en el cine, y protagonizará debates, clases y conferencias, puntualizó en esta jornada el reporte estatal.

Señala, además, que como parte de las actividades sesionará el cuarto Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña, ´Juan Padrón in memoriam´.

“Este Foro se realizará en medio de condiciones difíciles para Cuba, pero queremos continuar los éxitos de este evento en el desarrollo de las especialidades del cine de animación y en su reconocida utilidad en la asesoría de proyectos”, indicaron recientemente los organizadores del evento.

La 47 edición del Festival también pondrá su mirada en la obra del cineasta cubano Julio García Espinosa (1926-2016) en el año de su centenario, quien fue también director del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano.

García Espinosa, conocido por películas de ficción trascendentales como Aventuras de Juan Quinquín (1967) o Reina y Rey (1994), fue fundador del Comité de Cineastas de América Latina, integrante de la Academia de Cine de España y director de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.

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El Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana tuvo su primera edición el 3 de diciembre de 1979, concebido como una continuación de los festivales de Viña del Mar (1967 y 1969), Mérida (1968 y 1977) y Caracas (1974).

El certamen ha convocado en sus ediciones a prestigiosos realizadores cubanos y de otras partes del mundo en torno a la filmografía latinoamericana y durante años ha sido considerado uno de los referentes del sector en América Latina.